Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası

Kayserigaz, kış şartları nedeniyle kan bağışı oranının azaldığını belirten ve kan bağışı çağrısı yapan Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kayserigaz'ın yeni hizmet binasında kurulan kan verme ünitelerine giden Kayserigaz çalışanları kampanyaya yoğun katılım göstererek kan ihtiyacı olan kişilere umut oldu. Kış aylarında kan bağışı oranında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Kızılay yetkilileri soğuk havalarda kan bağışının üşümeye neden olacağı ve kanın yetersiz kalacağı gibi yanlış bilinen konular olduğunu vurgulayarak, kan bağışının insan vücuduna zararı olmadığını belirtti.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kayserigaz İnsan Kaynakları ve Strateji Müdür Hatice Berk, “Öncelikle Kızılay'a ve duyarlı çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kızılay yetkililerinin kış şartları nedeni ile yurt genelinde kan stoklarının azaldığını açıklaması üzerine sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında ihtiyacı olana umut olmak, can vermek için her yıl düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızı gerçekleştirdik. Dilerim Kayserigaz'ın kan bağışı diğer tüm şirketlere örnek olur” diye konuştu.