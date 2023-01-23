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Kayserigücü FK geç açıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü, dün oynadığı maçta Amaratspor’u 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 8-2 kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü, dün oynadığı maçta Amaratspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 8-2 kazandı.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, ligin 15. haftasında Amaratspor ile Argıncık Stadı 1 Nolu Saha karşı karşıya geldi. Amaratspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Kayserigücü FK ikinci yarıda 5 gol daha bularak sahadan 8-2'lık net bir galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Kayserigücü FK'nin Amaratspor karşısında 3 puanı getiren gollerini 9 ve 58.dakikalarda Yunus Mert, 37, 74 ve 80.dakikalarda Eren Torbalı, 45+3.dakikada Hasan Yazgan ve 67 ile 78.dakikalarda Murat Mağara kaydetti. Amaratspor'un golleri ise Ali Cavlak ve Tuğrul Kelek kaydetti.


Sarı siyahlılar aldığı bu farklı galibiyetle puanını 31'e çıkarttı.

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