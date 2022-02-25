Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti

İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kayseri İl Disiplin Kurulu, Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İl disiplin kurulundan yapılan açıklamada “20.02.2022 tarihinde oynanan Buğdaylıspor - Kayserigücü futbol müsabakasında Kayserigücü'nden İsmail Eğin'e, FDT m. 2/ç kapsamında müsabaka görevlisi olarak tanımlanan hakeme karşı gerçekleştirmiş olduğu küfür ve tehdit fiilleri dolayısıyla 75 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı” denildi.