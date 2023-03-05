Kayserili 2 takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

2022-2023 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi Play-Off final maçlarında, iki takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

2022-2023 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi'nde normal sezonun ardından dün Play-Off final maçları oynandı. Normal sezonun ardından 8 takım Play-Off'a kalırken 8 takım arasında Kılıçaslan Yıldızspor, Gültepespor, Medipax Kayseri Atletikspor ve Develispor takımları rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdıran 4 takım oldular. Finale kalan 4 takımdan Medipax Kayseri Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor'u 1-0 yenerken Gültepespor ise Develispor'u 2-0 mağlup etti. Rakiplerini mağlup eden Medipax Kayseri Atletikspor ile Gültepespor Kayseri'yi U16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandılar. Play-Off finalinde rakiplerini geçen Medipax Kayseri Atletikspor ve Gültepespor takımları da maç sonu saha içerisinde büyük sevinç yaşadı.

U16 Ligi Play-Off final sonuçları ise şu şekilde:

Kılıçaslan Yıldızspor: 0 - Medipax Kayseri Atletikspor: 1

Gültepespor: 2 - Develispor: 0