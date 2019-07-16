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Kayserili başarılı eldiven Karaman Belediyespor ile anlaştı

Kayseri’nin yetiştirdiği başarılı file bekçisi Güven Yılmaz, Karaman Belediyespor ile anlaştı.

Kayseri'nin yetiştirdiği başarılı file bekçisi Güven Yılmaz, Karaman Belediyespor ile anlaştı.


Kayseri'de futbol hayatına Kocasinan Ülküspor'da başlayan, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, İnegölspor, Aksaray, Gaziosmanpaşa, Elazığ Belediyespor gibi takımların kalesini koruyan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Güven Yılmaz, Karsspor, Ödemişspor, Serhat Ardahanspor, Karaman Belediyespor ve 1074 Çankırıspor gibi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlarda da tecrübesini konuşturdu.


2017 yılında Karaman Belediyespor formasını giyen Güven Yılmaz, 2019-2020 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karaman Belediyespor ile yeniden sözleşme imzaladı.


Güven Yılmaz'ın Karnesi:


Türkiye Kupası: 8 Maç


TFF 3. Lig: 65 Maç


TFF 2. Lig: 4 Maç


TFF 1. Lig: 16 Maç


BAL Ligi: 104 Maç

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