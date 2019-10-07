Kayserili berber iş yerinde kuşlara yuva yaptı

Kayseri'de berberlik yapan bir vatandaş, yumurtlamak için yer arayan kuşlara iş yerinde yuva yaptı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde berberlik yapan Mustafa Odabaşı, yumurtlamak için yer arayan kuşlara yuva yaparak yavrularına da uçma dönemine gelene kadar bakarak besledi. Kuşların kendisi için Allah'ın misafirleri olduğunu söyleyen Odabaşı, onların da sevgiye ve ilgiye muhtaç olduklarını ve diğer vatandaşların da bu gibi durumlarda hayvanlara şefkatle yaklaşması gerektiğini belirtti.

Kuşların insanlara alıştıklarını ve kaçmadan rahatça iş yerine girip çıktıklarını söyleyen Mustafa Odabaşı, “Bu kuşlar daha önceden iş yerine gelip gidiyorlardı zaten. Baktım yumurtlayacaklar ve yer arıyorlar bunun için ben de yuvalarını yaptım. Kendileri de yuvaları için topladıkları çubuk çöpleri getirmeye başladılar ve 3 gün sonra yumurtladılar. Yumurtladıktan 14 gün sonra da yavruları çıktı ve onları da büyüttük biz elimizle. Daha sonrasında uçma dönemine geldikten sonra özgürlükleri için bırakmak zorunda kaldık. Bu kuşlar iş yerime devamlı gelip gidiyorlardı ve onlar da Allah'ın bir misafiri ve belki Rabbim tarafından bize gönderildi, Biz de elimizden geldiğince bakmaya çalıştık. Kuşlar insanlardan çekinmiyorlar alıştıkları için, hala iş yerine girip çıkıyorlar ve tekrardan yumurtlayacaklar büyük ihtimalle. Onlar da Allah'ın canlı birer varlıkları ve bizler gibi onlar da can taşıyor. Onlar da sevgi istiyor, sevilmediği yere hiçbir varlık gitmez. Diğer vatandaşlarımız da bu şekilde yaklaşsınlar bu tür olaylara istiyoruz” dedi.