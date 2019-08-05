Kayserili bisikletçiler Sakarya'dan 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sakarya'da yapılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Kayserili Bisikletçiler büyük bir başarıya imza atarak 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile döndü.

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 4 Ağustos 2019 tarihinde Sakarya'da yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan bisikletçilerden Yıldız A erkeklerde Furkan Akçam, Yıldız bayanlarda ise Funda Taşkın Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Funda Taşkın bu derecesi ile üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada diğer sporculardan Yıldız B erkeklerde Mehmet Can Çukur Türkiye ikincisi, Yıldız A erkeklerde ise Davut Duman Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.