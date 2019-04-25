Kayserili Boksör Ömer Açık'tan Türkiye Üçüncülüğü

Mersin'de düzenlenen Okullar arası Boks Genç (B) Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Açık büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Okullar arası Boks Genç (B) Erkekler Türkiye Birinciliği 14-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin İlinde yapıldı.

250 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Açık 80 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak büyük başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye üçüncüsü olan sporcu Ömer Açık'ı ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.