Kayserili çiftçilere 83 ton aspir tohumu dağıtımı yapıldı

300 kilo aspir tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan aspir tohumu dağıtımında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından 2021 yılı 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması, Atıl Tarım Arazilerinin üretime kazandırılması ve nadasa bırakılan alanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Şahin, "İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan ve Bakanlığımızca onaylanmış "Kayseri Bölgesi Alt Havza" programındaki ilçelerde "Aspir Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 16.600 dekar alanda 2021 Mart-Nisan aylarında ekilmek üzere çiftçilerimize 83.300 kg sertifikalı aspir tohumu dağıtımı yapılmıştır" diye konuştu.

"Ülkemizde yıllık 3 milyon ton olan bitkisel yağ ihtiyacının ancak 1,5 milyon tonu üretilebilmekte, ortaya çıkan yağ açığı ise ithalat yoluyla giderilmektedir. Ülkemiz kişi başına yağ tüketimi yıllık 19.7 kg iken, yağ üretimi yeterlilik derecesi %66,4'tür. Aspir bitkisi tohumlarında %35 oranında yağ bulunmaktadır. Tohumlarından elde edilen yağ oldukça kaliteli olup, yemeklik olarak tüketilebilmektedir" ifadesinde bulunan Mustafa Şahin şu bilgileri verdi:

"Projemizin hayata geçmesiyle 16.600 da alandan 3.320.000 kg verim sağlanacak, 1.162.000 lt (232.400 adet 5 litrelik Pet bidon ) yağ üretimi gerçekleştirilecek ve aspir yağı üretim artışıyla bitkisel yağ açığının kapatılması yönünde atılım gerçekleştirilecektir.

COVİD-19 salgını dolayısıyla bitkisel üretimde devamlılık ve güvenilir gıdaya erişebilme güvencesinin sağlanması önümüzdeki dönem için büyük önem arz ediyor. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ülkemizin yağ açığının kapatılması açısından kurağa dayanıklı bir yağ bitkisi olarak ön planda değerlendirilmesi gereken aspirin yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve aspir yetiştiriciliği mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ülkemizdeki nadasa bırakılan işlenebilir tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve ekim alanı ile üretim artışına paralel bitkisel yağ açığının kapatılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır"

ASPİR YAĞININ FAYDALARI

E vitamini açısından zengin olan bu yağ, üst solunum yollarından kaynaklanan astım, bronşit, soğuk algınlığı, boğmaca, balgam ve öksürük gibi hastalıkların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda aspir yağının kalp ve damar hastalıklarından koruyucu özelliği vardır ve kan dolaşımını düzenler.

Aspir yağı, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bunun dışında vücutta iltihap oluşmasını, enfeksiyon ve mikrobik hastalıkların olmasını önler. Aspir yağı, kan şekeri düzeyini korur. Bağışıklık sistemini güçlendiren aspir yağı, regl ağrılarını da dindirir.