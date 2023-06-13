İhlas Haber Ajansı

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Kayserili cimnastiklerden büyük başarı

Bolu’da düzenlenen Okullar Arası Artistik cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili cimnastikçiler derecelerle döndü.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Artistik cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili cimnastikçiler derecelerle döndü.


Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu Küçük Erkekler Takımı ve Yıldız Erkekler Takımı Türkiye Şampiyonu olurken, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi Genç Erkekler takımı da Türkiye ikincisi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen takımlarımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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