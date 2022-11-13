Kayserili Emre Aslan Sesi Görenler Ligi'nde 20'inci golünü attı

Sesi Görenler Ligi'nde bitime 1 hafta kala Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan, gol sayısını 20'ye çıkartarak gol krallığında zirvedeki yerini korudu.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi çerçevesinde desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Ligi'nin bitimine 1 hafta kala, Yıldırım Belediye Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü maçında 2 gol atan Emre gol krallığında zirvede. Ligin bitimine 2 hafta kala 18 gol ile gol krallığında önde giden Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan, Yıldırım Belediye maçında da 2 gol atarak gol sayısını 20 yaptı ve son haftaya gol krallığı yarışında zirvede girdi.

B1 Futbol Takımı ve Milli Takımı Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcusu Emre Aslan Avrupa Şampiyonası'nın da En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti.