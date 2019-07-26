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Kayserili futbolcu Benhur Keser, Bandırmaspor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısından yetişen Kayserili futbolcu Benhur Keser, 2019-2020 sezonunda Bandırmaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Bandırmaspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen Kayserili futbolcu Benhur Keser, yeni sezonda Bandırmaspor forması giyecek. Bandırmaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Benhur Keser, imzayı attıktan sonra kampa katılarak çalışmalara başladı. Futbola 2007 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor'da başlayan Benhur Keser, 2016 yılında Bayrampaşaspor'a transfer olarak ilk kez profesyonel oldu. Bayrampaşaspor'dan sonra Şanlıurfaspor'a transfer olan genç oyuncu 2 yıl Sarı-Yeşilli formayı giydi ve yeni sezonda Bandırmaspor'a transfer oldu. Benhur Keser'in oynadığı maç sayısı ve attığı gol sayısı;


U21 Ligi - 54 maç 17 gol


Türkiye Kupası - 4 maç 1 gol


TFF 3.Lig - 56 maç 14 gol


TFF 2.Lig - 33 maç 3 gol


Elit Akademi Ligi U19 - 39 maç 12 gol


Elit Akademi Ligi U18 - 1 maç


Elit Akademi Ligi U17 - 34 maç 5 gol


Akademi Ligi U14 - 20 maç 6 gol

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