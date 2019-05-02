Kayserili Gazeteci Yunus Bekir 3 Mayıs'ta Anılacak

Kayseri'nin ilk gazetesini 1910 yılında çıkaran gazeteci Yunus Bekir, yarın düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Anma etkinlikleri ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Veli Altınkaya, "10. kez Türkçü gazeteci Yunus Bekir'i anıyoruz. Bu manada lokomotif görevi olarak Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel yaptı ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak da üzerimize düşen desteği vermeye çalıştık. Yarın Yunus Bekir, köyünde mezarı başında anılacak. Yunus Bekir Kayseri'de ilk gazeteyi 1910 yılında çıkartmış, devrimci, yenilikçi, aydın bir gazeteciydi. Zorluklar yaşamış sıkıntılar çekmiş Kayseri basın tarihi açısından fevkalede önemli bir isim" dedi.

Kayseri Kültür Ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinde Türk Milliyetçilerinin komünizme dur dedikleri, o devrin dikta rejimine karşı protestolarını başlattıkları kutsal hareketin adıdır" ifadesinde bulunarak, "Atatürk'ün ölümünden sonra onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin elinde patladığı, Hüseyin Nihal Atsız'ın önderliğinde bir grup idealist Türk gençliğince başlatılan kutlu mücadele günüdür" dedi.

"Türkçülük daima hak, hürriyet ve millet menfaatinden yana olmuştur. Türkçülerin parolası 'Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafındandır' 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından her yıl bir dizi program düzenlenmektedir" diyen Gerçel, "3 Mayıs günü 1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayınlayan, Memleket Hastanesi ve 70'ten fazla okulun yapımında katkısı olan örnek insan Türkçü gazeteci Yunus Bekir'in kabri başında anma töreni yapacağız. Daha sonra genel merkezi Ankara'da bulunan Kayseri Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği tarafından Turan Mahallesi camiinde mevlit okutturulacak. Turan Mahallesi Düğün Salonu'nda anma etkinlikleri düzenlenecek" diye konuştu.

Turan-Sarımsaklı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akkaya ise, "3 Mayıs 2019'da Turan Mahallesi'nde, Kayseri'de 29 Ağustos 1910'ta Erciyes adıyla ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Türkçü Gazeteci Yunus Bekir'i mezarı başında anacağız. Yıllar önce Kayseri Kültür Ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel'in girişimleri ve Gazeteciler Cemiyeti'nin de katkılarıyla yapılan anma programına 2014 yılından beri katılmaktayız. Merkezi Ankara'da bulunan derneğimiz, bu yılki anma törenlerine ev sahipliği yapacak. Hemşerimiz Yunus Bekir her manada gerçek bir aydındır. Yunus Bekir'i anma törenleri çerçevesinde Turan ve Sarımsaklı köylerimizin de geleneksel kültürüne sahip çıkma, hemşerilerimizin birlik ve beraberliği adına bir dizi etkinlikler düzenlenecek" diye konuştu.