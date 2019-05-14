Kayserili Genç Boksörlerden Türkiye Üçüncülüğü

Yozgat'ta düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A) Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Can Koramaz ve Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Boztürk Türkiye üçüncüsü oldu.

Okullar Arası Boks Genç (A) Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları 02-07 Mayıs 2019 Tarihleri arasında Yozgat'ta yapıldı.

Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Can Koramaz 91 kilogramda, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Boztürk ise 81 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.