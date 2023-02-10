İhlas Haber Ajansı

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Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri'den afet bölgesine giden gönüllü hekimler yaraları sarmaya devam ediyor.


Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kayseri'deki hekimler, gönüllü olarak deprem bölgesine giderek depremzedelerin yardımına koştu. Nöbetleşe olarak görev yapan hekimler, poliklinik hizmeti hariç enkazdan sağ kurtulan vatandaşların yaralarını sarıyor.


Ayrıca 14 kişilik ekip, enkazdan sağ çıkan 20 hastaya müdahale etti.

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