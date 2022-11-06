Kayserili Gözütok Dünya Şampiyonu oldu

Konya'da düzenlenen ve 106 ülkeden 1861 sporcunun mücadele ettiği 12. Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonu oldu.

39 sporcumuzun zorlu mücadeleler sergilediği tatamide, sporcular 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak Milli Takımı 12 madalyayla genel klasmanda ikinci yaptı. Kayseri'yi ve ülkemizi temsil eden sporcu Gülbahar Gözütok da U21 61 kg da yarıştığı kategoride rakiplerine şans tanımayarak Dünya Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Dünya Şampiyonu olarak ülkemize ve ilimize altın madalya kazandıran sporcumuz Gülbahar Gözutok'u ve antrenörü Metin Balkaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.