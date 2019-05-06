İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserili güreşçiler klasiklere devam ediyor

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular büyük başarı sergiledi.

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan U15 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular büyük başarı sergiledi.


Taha Akgül Spor Salonunda 330 güreşçinin 3 gün boyunca mücadele ettiği şampiyona oldukça çekişmeli geçti.


Şampiyonada ferdi olarak 68 kg'da yarışan Toygun Aktop birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, 41 kg'da Mustafa Kıslak, 41 kg'da Mulla Kağan Taşçı, 57 kg'da Şeref Demir, 62 kg'da Metin Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden takımlardan Talas Gençlik ve Spor Kulübü aldığı 90 puanla şampiyon olarak tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, güreşçilerimizi ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.