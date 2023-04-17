Kayserili güreşçiler madalyalara ambargo koydu

Kayseri TOHM Merkezi güreşçileri başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U20 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu.

14-16 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılan U20 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri TOHM Güreş sporcuları 8 madalyayla Kayseri'ye döndü. Madalyalara ambargo koyan sporculardan oluşan Kayseri Şeker takımı Türkiye Şampiyonu oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.