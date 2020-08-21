İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserili güreşçiler Milli Takım kampında

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Azat Sarıyar, Berat Özbek ve Şeref Demir Yıldızlar Milli Takım kampına katıldılar.


27 Ağustos'ta sona erecek olan Yıldızlar Milli Takım Kampında çalışmalarını sürdüren sporcular Avrupa Şampiyonasında milli takım formasıyla büyük başarılara imza atmak için hazırlanıyorlar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok kez Türkiye ve Kayseri'yi gururlandıran sporcuların Avrupa Şampiyonasında da şanlı Türk Bayrağını göndere çektireceklerine inandığını belirterek, başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.