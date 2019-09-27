Kayserili hakemlere görev

Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5.Haftasında Manisa'da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer maçını Kayseri Bölgesi Klasman Hakemi Alim Kandemir düdük çalacak. Kandemir'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemleri Suha Adıyaman ve Osman Baruk yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ankara Bölgesinden Klasman Hakemi Burak Olcar yapacak. Pazar günü Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinden oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.