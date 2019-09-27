İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserili hakemlere görev

Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri TFF 2.

Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.


TFF 2.Lig Beyaz Grup 5.Haftasında Manisa'da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer maçını Kayseri Bölgesi Klasman Hakemi Alim Kandemir düdük çalacak. Kandemir'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemleri Suha Adıyaman ve Osman Baruk yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ankara Bölgesinden Klasman Hakemi Burak Olcar yapacak. Pazar günü Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinden oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.