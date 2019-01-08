"Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor " Yabancı Dil Eğitim Protokolü İmzalandı

Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü çatısı altında çalışan ve sağlık turizmi kapsamında hasta bakım hizmeti veren veya vermesi muhtemel sağlık personelinin (Hemşire, Ebe, ATT, Paramedik vb) İngilizce dil yeterliliklerini geliştirerek sağlık turizmi sektöründe yabancı dil bilgisine sahip nitelikli sağlık eleman gücünü arttırmak amacıyla Yabancı Dil Eğitim Protokolü hazırlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) işbirliğinde "Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor "protokolü İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından imzalandı.

100 saatlik bu kurs kapsamında sağlık personelinin anamnez alma, rutin kontrollerin ve testlerin, hayati fonksiyon ölçümleri gibi meslekleriyle ilgili iş ve işlemlerin İngilizcelerini öğrenerek yabancı hastalarla daha kolay iletişim kurmaları ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Törende konuşan Erciyes Üniversitesi sürekli eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi; hızla değişen ve küreselleşen dünya düzeni içerisinde ekonomik rekabetin artması ile beraber ürün ve hizmet segmantasyonunun da çeşitlilik arz ettiğine değinerek deniz-kum- güneş turizminin yanında “Kongre Turizmi”, “ Eğitim Turizmi” ve “ Sağlık Turizmi” gibi nitelikli ve getirisi yüksek modellere geçiş yapmak gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Develi “ Bu bilinçten hareketle yüksek sorumluluk hissiyatıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştireceğimiz bu projeyle sağlık turizmi kapsamında nitelikli dil bilen eleman istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. Umarız bu proje tüm Türkiye geneline teşkil eder ve büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'ye ekonomik kalkınma anlamında değer katar” dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli ise konuşmasında “ Özellikle çalışanlarımızın İngilizceyi öğrenip en azından konuşabileceği, anlaşabileceği, hastalara hizmet verirken de iletişimi doğal bir şekilde sağlayabileceği bir eğitim protokolü diyebiliriz. Bizim hem bilimsel anlamda ilerlememiz için hem de dünyada olup bitenden haberdar olmak için İngilizceyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu protokol ile tüm ilgili personelimizi bu kursa davet ediyorum” dedi.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen personel kurs katılım şartlarını öğrenmesi için ERSEM ile iletişime geçebilirler.