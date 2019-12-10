Kayserili iki genç yetenek Sivasspor'a transfer oldu

Kayseri'de altyapıya verdiği önem ve Türk futboluna kazandırdığı isimler ile dikkat çeken Kocasinan Şimşekspor'un iki genç ismi daha transfer oldu. Kulübün 2006 oyuncuları Umut Vatanbekçisi ile Yusuf Çağlar'ı uzun süredir takip eden Demir Grup Sivasspor, Kayseri ekibinin yönetimi ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. İki oyuncu yeni sezonda Demir Grup Sivasspor altyapısında forma giyecek. Kocasinan Şimşekspor altyapı antrenörlerden Murat Öztaş, “Çok yetenekli iki isim. Yolları açık olsun diyorum. Sivasspor'da başarı ile forma giyeceklerine inanıyorum” dedi.