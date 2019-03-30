Kayserili İnşaat Mühendisinin ‘Göbeklitepe' sevinci

Kayseri'de Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi İnşaat Mühendisi İbrahim Tok, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi İnşaat Mühendisi İbrahim Tok, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe de çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Projede müşavir temsilcisi olarak görev aldığını söyleyen Tok, “Görevim süresince işlerin şartname, proje ve detaylarına uygun olarak yapılması ve iş programına göre takip edilebilmesi için gerekli teknik konuları takip ettim ve bütün bunları ilgili raporlanacak birimlere raporlayarak işin zamanında, kalite standartlarına uygun olarak tamamlanmasında görev aldım. Bu projede yer almak bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Ne zaman Göbeklitepe haberi görsem çok seviniyorum. Buda beni ayrıca gururlandırıyor. Gösterilen her yerin detaylarını ve hikayelerini ayrı ayrı takip edip bildiğim içinde bu projede yer almaktan çok gurur duyuyorum. Kayseri'de görev yapan bir firma olarak dünya çapında böyle bir projede yer almak bize onur vesilesi oldu. Yaptığımız diğer işlere de iyi bir referans olacağını düşünüyorum. Bizim amacımız ürettiğimiz çözümlere problem bulmaktır. Yaklaşımımız bu olduğu için daha kapsamlı projelerde görev alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe

Göbeklitepe'de yapılan kazılarda, yerleşik yaşama geçişle ilgili mevcut bilgileri alt üst edecek buluntular ortaya çıkmıştır. Göbeklitepe, M.Ö. 10.000 yani günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait bir inanç merkezidir. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlu ilk kez, Neolitik Dönemde doğa ile olan ilişkisini kendi lehine çevirerek, avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma da yönelmiştir. Yine bu dönemde hayvanların evcilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.