Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan siyasetçi ve iş adamı kimliği ile bilinen Zekeriya Ergüneş hayatını kaybetti.

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan siyasetçi ve iş adamı kimliği ile bilinen Zekeriya Ergüneş, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Ergüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya Ergüneş'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Zekeriya Ergüneş kimdir?

1956 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Zekeriya Ergüneş, Geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Aynı zamanda iş adamı olan Ergüneş, Kay-Grup eski yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra kentte yaptığı hayırseverlikle tanınıyordu.

Ayrıca, Ergüneş'in ölümünün ardından Kayseri protokolü yayımladığı mesajlar ile merhum Ergüneş'in ailesine taziyelerini iletti.