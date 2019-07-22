Kayserili Kickboks sporcuları Ankara'dan 6 madalya ile döndü

Ankara'da yapılan ve 400 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçlarında Kayseri Spor A.Ş sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçları Ankara'da toplamda 52 kulüpten 400 sporcunun katılımı ile yapıldı. Müsabakalara katılan Kayseri Spor A.Ş Kulübü sporcularından Seher Ertürk 42 kg'da, Aleynanur İlbeyli ise 65 kg'da birinci olarak altın madalyaya uzandı. Mücadeleler sonunda Şahabatteni Aksu 37 kg'da Fatih Yağmur 57 kg'da gümüş madalyanın sahibi oldular. Kayserili sporculardan Sıla Gülenay 60 kg'da Mustafa Gürbüz ise 42 kg'da bronz madalya ile turnuvadan ayrıldılar.