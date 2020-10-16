Kayserili milli yüzücü Enka'ya transfer oldu

Kayseri'de Olimpik Yüzme Kulübü'nde önemli başarılara imza atan ve milli takıma yükselen Mehlika Kuzeh Yalçın, ENKA'ya transfer oldu.

Olimpik Yüzme Kulübü'nün 2005 doğumlu sporcusu Mehlika Kuzeh Yalçın yakaladığı önemli başarılarıın ardından genç yaşına rağımen önemli bir transfere imza attı. 8 yaşında Kayseri Olimpik Yüzme Kulübü'nden Hakan Özet tarafından okul taramalarında keşfedilen başarılı yüzücü, 6 aylık temel eğitimin ardından kısa sürede başarı göstererek Kayseri TOHM Baş Antrenörü İtalyan Corrado Rosso tarafından TOHM oluşumunun içine alındı. Kayseri ve bölgesel şampiyonlarında bir çok birinciliği olan özellikle yüzmenin en zor tekniği olan 50-100 ve 200 metre Kelebek yarışlarında Türkiye Şamşyonlukları olan Yalçın, kısa sürüde bir çok önemli kulübün dikkatini çekmişti. Son olarak ENKA Spor kulübü ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşma sonucunda Mehlika Kuzeh Yalçın, bu külübe kendini bağlayan imzayı attı. Kayseri Olimpik Yüzme Kulübü Anntrenörü Hakan Özet, Büyük kulüplerin sporcuya sağladığı destekler nedeni ile kulübümüz başarılı bir sporcuyu ENKA Spor Kulübüne vermek zorunda kaldı. Bir tarafımız sporcumuz adına mutlu olmakla birlikte potansiyeli olan üst düzey bir sporcuyu ekonomik nedenlerden dolayı kaybetmek ve Kayserimiz adına yarıştıramayacak olmaktan dolayı büyük üzüntü duymaktayız” dedi.