Kayserili mobilyacı e-ihracat platformu üzerinden Nijerya'ya ihracat yaptı

Tanzanya'dan Fiji'ye, Madagaskar'dan Vietnam'a kadar Türk mobilyacıları dünyanın 173 farklı ülkesine ihracat yapıyor. E-ihracat platformalarının katkısıyla 2020'nin ilk 5 ayında koronavirüs salgınına rağmen 1 milyar doların üzerinde mobilya ihracatı gerçekleşti.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de faaliyet gösteren Cihansan Mobilya, e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden Nijerya'ya mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Halihazırda dünyanın dört bir yanındaki 50 ülkeye, yerli üretim modern sehpa, sandalye, mobilya aksesuarı ve bahçe salıncaklarını ihraç ettiklerini belirten Cihansan Mobilya İhracat Müdürü Ali Bağcivan, "E-ihracat faaliyetleri yerli üretici için yeni satış kanalları bulma noktasında da oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Koronavirüs döneminde ihracat için tüm geleneksel satış ve pazarlama kanalları kapandı. İptal edilen ulusal ve uluslararası mobilya fuarlarına katılamamak da üreticiler için sorun oluşturdu. İlerleyen yıllarda yerli üreticiler için e-ihracatın rekabet anlamında elimizi güçlendirip fırsat sunacağını düşünüyoruz." dedi.

İlk e-ihracat Nijerya'ya

Türkiye'deki üreticileri yurtdışındaki alıcılarla buluşturan e-ihracat platformu TurkishExporter'a kayıt oldukları ilk hafta Nijerya'dan sipariş aldıklarını söyleyen Ali Bağcivan, "Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti çünkü ihracat çalışmalarımızda yeni bir kanaldan ilerleyip müşteri kazandık. Sonrasında Asya'dan da siparişler alarak üretim hacmini de artırmış olduk. E-ihracat yoğun bir mesai ve zaman ayırmadan, pazar araştırması gibi maliyetli süreçlere girmeden, özellikle KOBİ'lere büyüme avantajı sağlıyor. TurkishExporter aracılığı ile önümüzdeki dönemlerde daha fazla ülkeye ve farklı müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Şirket olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde üretimimizin yüzde 90'ını tamamen ihracata odaklayacağız." şeklinde konuştu.

Türk mobilyası 173 ülkeye ihraç ediliyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'nin ilk 5 ayında 1 milyar 19 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracatta en büyük pay 154 milyon dolar ile Irak'ın olurken, onu takip eden Almanya'ya 83 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı yapıldı. Türk mobilyaları yerli üreticiler tarafından koronavirüs salgınına rağmen dünya genelinde 173 ülkeye ulaştırıldı. Uzmanlar mobilyacıların ihracat için inovatif satış kanalları kullanmasıyla ihracatın çok daha fazla artacağını belirtiyor.