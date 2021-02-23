Kayserili muhtarlara 'Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi' verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarına, temel afet ve farkındalık eğitimi verildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen eğitim programına Kayseri Valisi Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve mahalle muhtarları ile azaları katıldı. Vali Günaydın, 2021 yılının Türkiye'de afet eğitim yılı ilan edildiğini ifade ederek, “Nüfusumuzun yüzde 60 civarındaki kesimi mutlaka bu yıl eğitime tabi tutulacaktır. İlimizde de bu oran yaklaşık 840 bin. Tabi ki bu rakamın üstüne nasıl çıkarız bunun da çalışmasını yapıyoruz. Biliyorsunuz afet gelmeden alacağımız tedbirler büyük önem arz etmektedir. Erken önlem almak ilerde afetlerde ortaya çıkacak sorunların önlenmesinde çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Vali Günaydın konuşmasının devamında muhtarlardan bir ricada bulunarak, “ Benim özellikle muhtar arkadaşlarımdan ricam, vatandaşlarımızın da bu konuda eğitim almaları için Afad Müdürlüğümüzle beraber işbirliği içerisinde olmaları ve yapabildiğimiz kadar eğitim çalışması ile vatandaşımızı bilgilendirmek çok yararlı olacaktır” diye konuştu. Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından toplantı, AFAD İl Müdürlüğü tarafından ‘'İl Afet Risk Azaltma Planı'' bilgilendirme sunumunun ardından öneri ve değerlendirmeler ile sona erdi.