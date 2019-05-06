Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından kabul edilen Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim Programı dahilinde Kayserili öğrenciler Belçika'da motor bakım stajı yaptı.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından kabul edilen Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim Programı dahilinde ''Yeni Nesil Motorlu Araçlar Teknolojilerinde İnovasyonel Bakım ve Arıza Tespit Staj" isimli proje ile Meslek Lisesi Öğrencileri Belçikanın başkenti Brüksel'de motor bakım stajı yaparak Türkiye döndü.

Brükselde 20 gün süresince eğitimi gören öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra bulunduğu yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldu. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, "AB değişim programlarının öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına olumlu yansımalarının yanı sıra farklı kültür ve ülkeleri tanıma tecrübesinin öğrenciler üzerinde unutulmaz etkileri olacaktır" dedi. Erdem, proje kapsamında 2 kız öğrencinin yurt dışında eğitim aldığını ve bu öğrencilerin motor bakım alanında kendilerini ispatladıklarını söyledi.

Erdem, öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanıma ve dil eğitimi alarak dil öğrenmelerine fırsat sunan Erasmus projelerinin öğrencilere çeşitli yurt dışı eğitim fırsatı sunduğunu ve herkesin bu imkandan faydalanması gerektiğini belirtti.