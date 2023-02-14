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Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öğretmen Zafer Karataş’ın eşi, oğlu ve kayınvalidesi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öğretmen Zafer Karataş'ın eşi, oğlu ve kayınvalidesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.


Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybeden Mehmet Bukem Somtaş Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Zafer Karataş'ın eşi Hatice Karataş oğlu Ahmet Karataş ve kayınvalidesinin cenazeleri Hulusi Akar caminde kılınan namazın ardından Erkilet Mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da katılarak Karataş ailesine baş sağlığı diledi.

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