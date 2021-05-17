Kayserili okçu, milli takım ile Slovenya'da madalya kovalayacak

Slovenya'da dün başlayan Gençler-Kadetler Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak yarışması için bu ülkeye giden milli takımda yer alan Kayserili okçu Fatma Maraşlı, milli takımın madalya umutları arasında yer alıyor.

Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu olan Fatma Maraşlı, yıl içinde yaptığı dereceler ile milli takımın madalya umutları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Spor A.Ş. Gençclek ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “17-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Gençler - Kadetler Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak yarışması Slovenya'nın Catez şehrinde yapılacaktır. Ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek olan aynı zamanda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Fatma Maraşlı'ya ve Türk Milli Takımımıza yarışmada başarılar dileriz” denildi.