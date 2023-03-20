Kayserili okçular 3'üncü oldu

Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Kayserili okçular 3'üncü olarak büyük başarı elde ettiler.

18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası müsabakaları 17-19 Mart tarihinde Antalya'da düzenlendi. Müsabakalara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Beyza Karakuş, Elif Doğan, Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan ve Egemen Uslu katıldı. Müsabakalar sonunda; Makaralı Yay U21 Kadın Takım Kategorisinde Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş ve Elif Doğan Türkiye 3'sü oldu. Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Yunus Emre Arslan ve Şeyma Karakuş Türkiye 3'sü oldu.

Makaralı Yay Karışık Takım Kategorisinde ise Egemen Uslu ve Şeyma Karakuş Türkiye 3'sü olarak büyük başarı elde etti.