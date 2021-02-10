Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayseri'de oto tamirciliği yapan 23 yaşındaki Yasin Abravcı, kurduğu sistemle otomobilini cep telefonu yardımıyla çalıştırabiliyor. Abravcı, lüks otomobillerde bile olmayan ve cep telefonu ile kullanabildiği özelliklerle aracın farlarını, bagaj kapağını yönetebilirken, duman kiti ve egzozdan alev atma sistemi ile görenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kayseri'de Orta Sanayi'de 16 yaşında başladığı işinde motor ustası olan 23 yaşındaki Yasin Abravcı'nın otomobiline yüklediği ve cep telefonundan bluetooth ile kullandığı özellikler, gören vatandaşları hayretler içinde bırakıyor.

Daha önce bir araca sesli komut sistemi ile çalışan özellikler yüklediklerini söyleyen Abravcı, "Kendi aracıma daha çok özellikler yükleme fikri geldi. Bunun için arkadaşlarım ile birlikte çalıştık. Cep telefonum ile aracı çalıştırabiliyorum, bagaj kapağını açabiliyorum, farları açarak selektör yapabiliyorum, duman kiti ile 4 saniye kadar duman atabiliyor. Ayrıca kaput aydınlatma özelliği de yükleyeceğiz. Cep telefonu ile yaklaşık 40 metre mesafeden bu özellikleri kontrol edebiliyorum" dedi.

Yaklaşık 30 bin TL olan aracına bir hafta çalışarak 2 bin TL'lik özellik yüklediğini söyleyen Abravcı, "Sonuçta bu şekilde başarı sağladık. Daha bir çok özellikleri bu şekilde cep telefonuna yükleyebiliriz" diye konuştu.

Abravcı, aracın içinde de değişiklikler yaptığını belirterek, "Egzozdan alev atıyor bunu gösteriş amaçlı yapıyorum, trafikte yapmıyorum. Aydınlatma sistemi var, görenler çok beğeniyor" şeklinde konuştu.