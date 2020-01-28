Kayserili Pehlivanlar Samsun'dan madalyalarla döndü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar 4 Altın, 4 Gümüş ve 8 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları 25 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun'da yapıldı.312 Pehlivanın mindere çıktığı grup müsabakaları sonucunda Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularımız 4 Altın, 4 Gümüş ve 8 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Samsunda minderde büyük bir başarı sergileyen Kayserili sporcularımız aldıkları dereceler ile İlimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına 24 sporcu ile katılma hakkı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup Şampiyonasından derecelerle dönen pehlivanlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek İlimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.