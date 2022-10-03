Kayserili şehide son görev

Kırklareli'nde trafik kazasına müdahale ederken, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Hüseyin Cerit, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece saatlerinde trafik kazasına müdahale ettikleri sırada başka bir otomobilin çarpması ağır yaralanan 42 yaşındaki Uzman Jandarma Hüseyin Cerit, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Jandarma Cerit, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyük Karamanlı Mahallesi'nde İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta zorlanan şehidin kardeşlerini İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı teselli etti.

Cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.