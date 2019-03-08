Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia Milli Takım Kampında

İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenmekte ve bugün son bulacak olan kamp sonucunda Boccia Milli Takımımız 25 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Turnuvasına

katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İzmir'de kamp yapan ve ardından Hırvatistan'da düzenlenecek olan turnuvada ülkemizi temsil edecek olan Boccia Milli takıma başarılar diledi.