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Kayserili sporcu milli takıma davet edildi

Kayseri Spor A.

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Fatma Maraşlı, 07-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampına davet edildi.


Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Fatma Maraşlı, olimpik havuza girmeyi başararak 2024 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kamplarına davet edildi. Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı 07-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 2024 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'na davet edilen başarılı sporcuyu ve antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederken Milli takımımıza başarılar diledi

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