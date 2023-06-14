Kayserili sporcudan şampiyonada 3 Türkiye derecesi

Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Alfa Spor Kulübü sporcularından Erol Kaan Özcan, ilk üçte 3 Türkiye derecesi ile şampiyonaya damga vurdu.

Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası, 11-14 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Kayseri'yi şampiyonada Erol Kaan Özcan temsil etti. Alfa Spor Kulübü sporcularından Erol Kaan Özcan, 3 Türkiye derecesi ile şampiyonaya damga vurdu. 376 sporcunun mücadele ettiği ve Antrenör Mehmet Ayberk Hıncal gözetiminde müsabakalarda yer alan Erol Kaan Özcan'ın aldığı dereceler ise şu şekilde; 100 Metre Kurbağalama - Türkiye Şampiyonu, 50 Metre Kurbağalama - Türkiye İkincisi, 200 Metre Karışık - Türkiye Üçüncüsü.

Herkesin beğenisini kazanan sporcu Erol Kaan Özcan, müsabakaların ardından Kayseri'ye döndü.