Kayserili sporcular Avrupa Şampiyonasında

Milli halterciler, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için Gürcistan'a gitti.

Gürcistan'ın Batum şehrinde 06-13 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na yaklaşık 41 ülkeden 342 sporcu katılıyor.

Milli takımı ise şampiyonada 10 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ülkemizi temsil edecek sporcular arasında Kayserili sporcular Muammer Şahin ve Muhammet Akkaya'da şampiyonada mücadele edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan milli sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, şanlı Türk Bayrağını göndere çektireceklerine ve İstiklal Marşımızı okutacaklarına inandığını belirtti.