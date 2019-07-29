Kayserili Sporcular Muaythai'de Dünya İkincisi ve Dünya Üçüncüsü Oldu

Tayland'da yapılan Muaythai Dünya Büyükler A Class Şampiyonası'nda Sercan Koç Dünya İkincisi, Mensure Kadarayı ise Dünya Üçüncüsü oldu.

Tayland'da yapılan Muaythai Dünya Büyükler A Class Şampiyonası'na Kayserili Muaythai sporcuları da katıldı. Şampiyonada 60 kilogramda ringe çıkan Sercan Koç, 26 Temmuz'da Taylan'dın Bankok şehrindeki karşılaşmada rakibini yenerek adını finale yazdırdı. Sercan Koç final maçında rakibine yenilerek Dünya İkinciliğini elde etti.

Kayserili Muaythai sporcusu Mensure Karadayı ise şampiyonada 3.'lük elde etti.