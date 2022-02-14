İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize’nin Cimil Yaylasında yapıldı.

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'nin Cimil Yaylasında yapıldı.


Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcular ilk gün yarışlarında Sprint U-16 kadınlar kategorisinde Şueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir üçüncü, erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde de Hatice Kuş yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. İkinci gün yapılan bireysel yarışlarda ise sporcular, U-16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci üçüncü, erkeklerde Kasım Baran Kaygısız üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde ise Hatice Kuş üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Rize'de yapılan Şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.