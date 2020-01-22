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Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü

Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri’yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.


18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen, 10 ilden 400'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular 10 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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