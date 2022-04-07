Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri'den mücadele eden 10 sporcu 5 madalya ile döndü.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya katılan 81 ilden 800 sporcu rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Şampiyonada Kayseri'yi temsilen yarışan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi öğrencilerinden 84 kg Hacı Mustafa Saltık Türkiye Şampiyonu, 69 kg Çağrı Armut Türkiye ikincisi, 84 kg Fuat Kılıçaslan Türkiye üçüncüsü, 70 kg Ceyda Katan Türkiye üçüncüsü olurken, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Ertürk 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.