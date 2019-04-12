Kayserili Sporcular Tokat'ta Madalyalara Ambargo Koydu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız/Erkek Karate Grup Müsabakaları 06-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Tokat'tın ev sahipliğinde yapıldı.

Karate Grup Müsabakaları, Hüseyin Akbaş Spor Salonunda 350 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

İki gün boyunca büyük bir heyecan ve centilmence müsabakalara sahne olan Yıldızlar Kız/Erkek Karate Grup Müsabakalarında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular belirlendi.

Kayseri'den yarışan sporculardan Kaan Kandemir 36 kg kumite kategorisinde, Zişan Gürsoy 42 kg kumite kategorisinde rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi olurken, Asya

Çetinkaya 38 kg kumitede ikinci, Ahsen Ergün 54kg kumitede ve Ş.Bersiz Baloğlu 56 kg kumitede üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarının sonrasında düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Grup Müsabakalarında dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.