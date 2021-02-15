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Kayserili sporcular Trabzon'dan 5 madalya ile döndü

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Trabzon’un ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Trabzon'un ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.


11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Trabzon Çaykara'da Haldizen Yaylasında yapılan müsabakalara katılan sporcular 5 madalya kazanarak Kayseri'nin adını şampiyonada sıkça duyurdu. Dağ Kayağı Şampiyonasında sporculardan Süheda Sultan Evci U16 kategorisinde altın madalya, Sultan Doğanay U18 kategorisinde gümüş madalya, Rana Tendoğan U16 kategorisinde bronz madalya Ahmet Tuğrul U16 kategorisinde bronz madalya, Dilara Yılmaz U21 + kategorisinde bronz madalya kazanarak Kayseri'yi başarıyla temsil ettiler. Ayrıca sporcular 5 madalya ile takım olarak Türkiye 3.sü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Dağ Kayağı Şampiyonasında mücadele ederek madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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