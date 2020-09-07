İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserili sporcular Türkiye'yi Romanya'da temsil edecek

04-05 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

04-05 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.


Şampiyonanın ilk gününde Ömer Amaçtan 5000 metrede 14.11'lik derecesiyle U23 Türkiye Şmpiyonu olurken Büyüklerde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde başarılı sporcu Ömer Amaçtan 3000 metre yarışlarında 8.16'lık derecesiyle U23 Türkiye Şampiyonu, Büyükler Türkiye ikincisi oldu.


Başarılı atletlerden Turgay Bayram 3000metre yarışında 8.48'lik derecesiyle Büyükler Türkiye İkincisi oldu.


Burcu Subatan ise 3000 metre yarışlarında 9.17'lik derecesiyle kendisinin en iyi koşusunu yaptı ve Türkiye İkincisi oldu.


Başarılı sporcular elde ettiği bu dereceler ile 19-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.