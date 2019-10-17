Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında

Ankara Kızılcahamam'da 3 hafta boyunca kamp yapacak olan sporcular, kamp sonunda seçmelere katılacaklar. Seçmeleri başarıyla geçen sporcular DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılan taekwondo sporcularına ve milli takım antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan'ı tebrik ederek, katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.