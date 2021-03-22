İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya İle Döndü

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kayserili Sporcular 2 Altın, 2 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kayserili Sporcular 2 Altın, 2 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.


Büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verildiği turnuvada 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti.


Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz olmak üzere toplam 229 madalya kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda Kayseri ve Türkiye temsil ederek kazandıkları madalyalar ile büyük bir başarıya imza atan Taekwondo sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Turnuvada ilimizi temsil ederek derece elde eden sporcularımız aşağıdaki gibidir.


YARIŞ SPOR KULÜBÜ


BÜYÜKLER POOMSAE PAIR


ELİF GÜLER - BİRİNCİ


BÜYÜKLER POOMSAE PAIR


SAFA HASAN ÇOLAKOĞLU- BİRİNCİ


BÜYÜKLER POOMSAE FERDİ - İKİNCİ


BARIŞ SPOR KULÜBÜ


ZEHRA KAYGISIZ - GENÇ BAYANLAR - 55 KG -ÜÇÜNCÜ


AHMET EVKAYA - +65 KG - ÜÇÜNCÜ


MELİKGAZİ SPOR KULÜBÜ


YILDIZLAR KATEGORİSİNDE


Elif ATİK- İKİNCİ


POOMSAE


Ferdi Kategori- Dudu Gökçe Pumak ÜÇÜNCÜ


Poomse Peir Kategi - Berat BEKTAŞ- ÜÇÜNCÜ


Poomse Peir Kategorisinde Dudu Gökçe Pumak -ÜÇÜNCÜ

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.