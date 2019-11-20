Kayserili taksicilere ‘Turist Dostu Taksi' eğitimi verildi

Ş. iş birliği ile taksi şoförlerine ‘Turist Dostu Taksi' eğitimi verildi. Verilen eğitime katılacak toplamda 900 taksi şoförüne üniversiteden ve il kültür müdürlüğünden gelecek eğitmenlerin vereceği derslerin sonunda eğitim sertifikaları verilerek, taksilerin üzerine ‘Turist Dostu Taksi' etiketi yapıştırılarak, turistlerin taksinin güvenilir olduğunu anlaması sağlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Düzenlenen Eğitime Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve taksi şoförleri katıldı.

Kayseri'nin turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğini ve taksi şoförlerinin de bir rehber pozisyonunda olmaları gerektiğini söyleyen Murat Cahit Cıngı, “Şoförler ve otomobilciler odamız ve Kayseri Turizm İl Müdürlüğümüz ile Erciyes A.Ş. organizasyonuyla güzel bir iş birliğine ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimiz Erciyes üzerinden ciddi bir turizm kenti olmaya doğru hızla ilerliyor. Tabi turizm kenti olmanın bir çok unsuru var, öncelikle sosyal alışkanlıklar ve halkımızın turizmi desteklemesi gerekiyor. Bunun yanında taksici esnafımız gibi özellikle vatandaşlarımızla havaalanlarında, otogarlarda ve tren garları gibi bir çok yerde yüz yüze gelen esnafımızın en azından bir turizm şuuruna sahip olması gerekiyor. Turistlerin ihtiyacı olan ve gidecekleri yerleri bilerek ve uygun şartlarda şehrin tanıtımını yaparak götürmeleri gerekiyor. Seyahat esnasında neticede şoförlerimiz aynı zamanda bir rehber pozisyonunda. Dolayısıyla da böyle bir şeye ihtiyaç duyduk özellikle de kışın şehrimize inen seferler neticesinde çok sayıda da yabancı turist geliyor ve bu sayı da hızla artarak ilerliyor. Onun için belli yerlerdeki taksici esnaflarımızın hem genel bir turizm konsepti üzerinde bilgi sahibi olması, hem de şehrimizin turistik değerlerini bilerek ihtiyaç hasıl olduğunda turistleri o bölgeye götürebilmesi istemiyle böyle bir eğitim programladık. Hem odamız hem de turizm il müdürlüğümüz bu konuda çok ciddi destek oldular ve İnşallah bugün başlıyoruz. Mümkün olduğunca azami sayıda taksici esnafımızı gruplar halinde hem Erciyes hem de genel bir turizm bilgisi dahilinde eğiteceğiz ve onların da aynı zamanda bir Kayseri Temsilcisi olarak hareket etmelerini sağlayacağız. Yaklaşık 900 taksici esnafımız var ve bu haftadan başlanarak gelecekler eğitimlerine . Derslerimiz 2 aşamadan oluşarak bir tanesi genel turizm üzerine eğitimler olacak, diğeri de Kayserimizin turistik değerleri olacak. Derslerimizi üniversitemizden ve il turizm müdürlüğümüzden hocalarımız verecek” dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, taksi şoförlerinin turistler için bir kültür elçisi haline geleceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şehrimizin eksikliklerini tanımaya başladık. Neler var ve neler yapılması gerekiyor diye. Elbette ki turizmde bazı sıkıntılarımız mevcut. İnşallah bunların giderilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunları tez zamanda hayata geçirirsek, şehrimize gelen turist sayısının artmasını umuyoruz. Turist geldikçe ulaşım büyük önem arz ediyor ve sizler onları ilk karşılayacak, onları sadece taşıyan değil karşılayan bir kültür elçisi olacaksınız. Gitmek istedikleri yerlere yönlendireceksiniz, sizden bilgi alacaklar, fikir alacaklar ve sizler bu konuda büyük bir yönlendirici olacaksınız. Bu açıdan sizleri ilk intibamız olarak görüyorum çünkü sizler hem ilk karşılayan hem de güvenli bir şekilde gittiği yerlerde onlara bilgiler vereceksiniz.”

2 senedir taksicilik yapan Hüsne Gülseren, “Eğitim başarılı geçer İnşallah. Bu taksi cemiyeti için iyi olur ve bu eğitimle hem müşterilerimize hem de şehrimize karşı daha bilinçli ve daha anlayışlı olacağımıza inanıyorum. temennim bu yönde” dedi.

19 yıllık taksi şoförü Hasan Kuval ise, “Eğitimin faydalı olacağına inanıyorum. Sadece Erciyes değil diğer güzelliklerimizle de ön plana çıkacağımızı ve bu yönde yatırımlar olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.