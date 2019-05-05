Kayserili teknik adam 1 yıl daha Erbaaspor'da

Lig 1.Grupta 2018-2019 sezonunu 40 puanla tamamlayan Tokat ekibi Erbaaspor'da Kayserili Teknik Direktör Ferhat Timocin ile 1 yıl daha yola devam edecek.

Tokat Erbaaspor ligin son maçında dün sahasında oynadığı maçta Gebzespor'u 1-0 mağlup ederek ligi 40 puanla 8.sırada tamamladı. Maçın ardından tatile çıkan Erbaaspor'da Kayserili Teknik Direktör Ferhat Timocin 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Bu sezon Erbaaspor ile başarılı bir sezon geçirerek takımı başarıya taşıyan Kayserili tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Ferhat Timocin 2019-2020 sezonunda da Tokat Erbaaspor'da yola devam edecek. Timocin, şimdiden yeni sezon için çalışmalara başladı.